Napoli – Rinvenuta droga in un esercizio commerciale, arrestato 51enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, si sono avvicinati ad alcune persone all’esterno di un’attività commerciale di Piazza Di Vittorio quando una di esse, nel tentativo di eludere il controllo, si è allontanata velocemente alla vista della volante.

I poliziotti hanno inseguito e bloccato l’uomo che si era rifugiato all’interno del proprio esercizio commerciale, rinvenendogli nelle tasche la somma di 95 euro e, all’interno del banco vendita, 3 stecche di hashish e 3 coltelli utilizzati per il taglio della sostanza stupefacente.

Gli agenti, vista l’agitazione dell’uomo, hanno richiesto alla centrale operativa l’ausilio dell’Unità Cinofila Antidroga. Appena giunto sul posto il cane Kira ha trovato, avvolti in una rivista, una busta con 2 stecche di sostanza stupefacente e, nella controsoffitta del locale, un panetto di grosse dimensioni di hashish per un totale di circa 140 grammi.

G.E., 51enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.