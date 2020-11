Napoli – Rijeka 2-0: Politano e Lozano regalano il successo agli azzurri nel ricordo di Maradona

Nella serata più triste e nel ricordo di Diego Armando Maradona gli azzurri battono 2-0 il Rijeka grazie alle reti di Politano e Lozano. Giornata particolare per la città di Napoli dopo la drammatica morte del Pibe de Oro. Un bagno di folla ha reso omaggio al campione argentino nelle ore precedenti la gara deponendo lumini, sciarpe, magliette e vessilli azzurri all’esterno dello stadio, dando vita ad un’atmosfera da brividi. Gli uomini di Gattuso, pur senza brillare, guadagnano tre punti importanti in ottica qualificazione volando in testa al girone F di Europa League, complice lo 0-0 tra Az e Real Sociedad.

Primo tempo

Ben sei cambi per Gattuso rispetto alla formazione tipo, con gli innesti dal primo minuto di Maksimovic, Ghoulam, Demme, Politano, Zielinski, Elmas e Petagna. Al 4′ spiovente di Politano per Elmas che da due passi non riesce ad arrivare bene sulla sfera mandando alto. Risponde subito il Rijeka con un paio di conclusioni alte da posizione invitante. Gli azzurri non riescono ad imbastire azioni pericolose, risultando troppo imprecisi e sterili negli ultimi sedici metri. Al 22′ Politano scarica dietro per Petagna che conclude debolmente tra le braccia del portiere croato. Al 27′ prima vera occasione azzurra con Politano, che imbeccato da Petagna da due passi calcia ma respinge con i piedi il portiere ospite, sulla ribattuta conclude alto Maksimovic. Al 33′ croati pericolosi con Muric, il suo diagonale finisce a lato non di molto. Un minuto dopo ghiotta chance per Di Lorenzo, che ben pescato da Demme arriva in area e calcia, si oppone bene Nevistic. Al 38′ ci prova Bakayoko di testa sugli sviluppi di un angolo, palla alta. Al 40′ finalmente il Napoli sfonda e passa in vantaggio: cross rasoterra di Zielinski, si fionda sulla sfera Politano che a porta vuota mette in rete. I croati non demordono e al 44′ Meret è costretto alla gran parata su un tiro da fuori di Loncar.

Secondo tempo

Prima chance azzurra al 51′ con Politano che libera di tacco Demme, il centrocampista calcia e per poco non trova la porta. Gli azzurri tengono in mano le redini del gioco e Gattuso aumenta il peso offensivo con gli ingressi di Lozano, Insigne e Mertens. La gara ristagna a centrocampo senza grossi sussulti, poi negli ultimi venti minuti il Napoli alza i giri del motore. Al 72′ cross di Di Lorenzo per Petagna che tira al volo di sinistro, pallone di poco fuori. Al 74′ clamorosa occasione per Maksimovic, che a porta spalancata calcia sull’esterno della rete. Un minuto più tardi ci pensa Lozano a chiudere la gara. Il messicano raccoglie un passaggio filtrante di Insigne e tutto solo davanti al portiere croato non sbaglia siglando il 2-0. Al 78′ ci prova ancora Lozano da fuori, palla alta non di molto. All’83’ conclusione di Mertens dal limite, blocca a terra Nevistic. Tenta di iscriversi sul tabellino dei marcatori anche Insigne ma si fa murare a tu per tu con l’estremo difensore ospite all’89’. Al 90′ è il turno del neo entrato Lobotka ad impegnare da fuori Nevistic, nel finale ci prova ancora Insigne ma non va.