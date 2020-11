Napoli- Rijeka: 2-0. Le pagelle: Lozano e Insigne di fioretto, Meret blinda il risultato

Meret- 6,5. Oltre alle sue belle parate, una per tempo, da segnalare che oggi più che mai ha mostrato personalità nel guidare la difesa, sia sulle palle ferme che durante le fasi di gioco. Un aspetto in cui ha sempre latitato, ma che da oggi potrebbe costituire il tassello mancante al tipo di portiere moderno. Joystick

Di Lorenzo- 5,5. Si divora un gol fatto nel primo tempo. Poca spinta sulla fascia. Ancora lontano dalla migliore forma.

Maksimovic- 6,5. Come Di Lorenzo ha sui piedi una palla facilissima da scaraventare in rete, ma la mette incredibilmente a lato. Perfetta la prestazione in fase difensiva.

Kooulibaly- 6. Qualche sbavatura nella fase iniziale. Prestazione facilitata dalla pochezza degli avversari.

Ghoulam- 5. Non è campione assoluto che i tifosi azzurri hanno conosciuto. Di positivo c’è il minutaggio.

Demme- 6,5. Il modulo non gli è congienale, ma in campo mette qualità e ordine.

Bakayoko – 6. Forse più a suo agio con Demme. Presenza notevole nella parte mediana del campo.

Politano- 6,5. Tra i più in forma del momento; decisivo nell’occasione della rete del vantaggio.

Zielinski- 6. Cresce alla distanza, ma la forma migliore è ancora lontana. Da un suo spunto nasce il gol del vantaggio azzurro.

Petagna- 5. Al di sotto delle aspettative. Nella ripresa ha la palla buona che spreca incredibilmente.

Elmas- 5,5. Ancora un po’ arrugginito. Mette minuti nelle gambe alla ricerca della forma migliore.

Lozano- 6,5 . Entra e segna. Pochi minuti ma pieni di grinta e fame.

Mertens- 6. Qualche giocata di qualità, fa sentire il suo peso in avanti.

Insigne -6,5. Peccato per il gol mancato in due occasioni. Con lui in campo è tutta un’altra partita. Assist al bacio per Lozano.

Fabian Ruiz- s.v.