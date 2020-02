Napoli- Rifiuti speciali diretti in Africa: sequestrato container con 3 tonnellate

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli,

unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, ha sequestrato,

all’interno del porto partenopeo, un container destinato al Burkina

Faso contenente oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi.

In particolare, i finanzieri del II Gruppo, a seguito di una specifica

attività di analisi di rischio, hanno scoperto balle di vestiti e scarpe,

biciclette, televisori e frigoriferi rottamati, il tutto destinato

all’esportazione in Africa.

Al termine delle attività doganali sono stati denunciati all’Autorità

Giudiziaria 2 cittadini africani, un 53enne della Costa d’Avorio e un

50enne del Ghana, per traffico illecito di rifiuti, falso ideologico e

ricettazione.

L’operazione conferma la proficua sinergia nel contrasto ai traffici

illeciti e alla tutela ambientale tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia

delle Dogane, come testimoniano le oltre 130 tonnellate di rifiuti

speciali pericolosi sequestrati nel porto partenopeo (con la

denuncia all’Autorità Giudiziaria di 23 responsabili) nell’anno

appena trascorso.