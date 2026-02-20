Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato una 21enne napoletana, per ricettazione.
In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 29enne, dove hanno rinvenuto 9 orologi di noti marchi e 5 targhe di motoveicoli contraffatte, di cui la predetta non ha saputo giustificare la provenienza
Per tali motivi, la prevenuta è stata denunciata dal personale operante.
Napoli, 20 febbraio 2026
YouTube
RSS