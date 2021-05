Napoli – Ricercato per rapina, arrestato 30enne

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazzetta Sant’Arcangelo a Baiano due persone bordo di un motoveicolo.

I poliziotti hanno accertato che uno di loro era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole il 12 giugno 2020 per la rapina di un orologio di valore commessa a Palma di Maiorca il 15 febbraio 2020.

D. L., 30enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo.