Napoli – Ricercato da Sondrio per tentata estorsione e rapina aggravata, arrestato

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto classe 2006 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sondrio nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e rapina aggravata.

In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, impegnati nel servizio “Stazioni Sicure”, hanno notato un soggetto che, con il capo coperto da un cappuccio, si aggirava con fare circospetto tra i passanti in piazza Garibaldi.

Alla vista degli operatori, il prevenuto ha tentato di eludere il controllo; tuttavia, i poliziotti lo hanno prontamente raggiunto e bloccato, accertando che lo stesso era destinatario del provvedimento restrittivo sopra citato.

Al termine degli adempimenti di rito, il soggetto in questione è stato condotto presso il carcere di Napoli Poggioreale a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.