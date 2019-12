Napoli- Resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, denunciato 37enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, transitando in via Santa Caterina, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno segnalato due persone che stavano litigando.

I poliziotti sono intervenuti per sedare la lite ed uno dei due uomini, continuando ad inveire verso l’altro, ha aggredito violentemente gli agenti fino a quando è stato bloccato.

L’uomo, G.S, napoletano di 37 anni, è stato denunciato per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.