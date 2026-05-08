Napoli – Resistenza a Pubblico Ufficiale, due arresti

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, di cui un 19enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale e un 23enne per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Principe Umberto, hanno notato il 19enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato sia il predetto, che è stato trovato in possesso di 4 involucri di hashish del peso di circa 30 grammi, di una bustina di marijuana e di 30 euro, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose di hashish appena acquistata.

Ancora, gli operatori dello stesso Commissariato hanno controllato il 23enne in via dei Tribunali. Il predetto si è mostrato sin da subito insofferente al controllo e si è scagliato contro i poliziotti, finché non è stato è stato bloccato tratto in arresto