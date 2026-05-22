Napoli – Resistenza a pubblico ufficiale, arrestato 35enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato il predetto che, alla loro vista, ha cambiato direzione nel tentativo di eludere il controllo.

Pertanto, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, ma l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza, finché non è stato bloccato con non poche difficoltà.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga; l’uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, per tale motivo, è stato anche denunciato per evasione.