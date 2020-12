Foto sscnapoli

Napoli – Real Sociedad 1-1, le pagelle: Zielinski il migliore, difesa in affanno

OSPINA 6: non compie interventi particolari nonostante la grande pressione degli spagnoli, che inquadrano poco la porta. Incolpevole sul gol del pari. Bucato

MARIO RUI 5,5: soffre molto le scorribande di Januzaj, viene saltato troppo spesso. Costretto a restare basso, nullo in fase di spinta. Aggredito (dall’82’ GHOULAM s.v.)

MAKSIMOVIC 5,5: buca l’anticipo mandando in porta gli spagnoli nel primo tempo, fatica ad impostare da dietro. Apprensivo

KOULIBALY 6: nessun errore particolare, tiene meglio botta rispetto ai compagni di reparto di fronte all’onda d’urto spagnola. Ci mette una pezza quando serve. Argine

DI LORENZO 5,5: come Mario Rui viene costretto a non varcare quasi mai la sua metà campo, lascia troppi spazi alle sue spalle. Altra gara al di sotto dei suoi standard. Affossato

BAKAYOKO 6: partita di grande sacrificio di fronte al possesso palla insistito della Real Sociedad. Prova a rompere il gioco facendosi anche vedere in avanti. Vicino al gol in un paio di occasioni. Tenace (dal 70′ DEMME 6: Mette ordine in mezzo al campo, gioca con convinzione allentando la pressione spagnola. Metronomo)

FABIAN RUIZ 5,5: non riesce a dare continuità alle sue giocate, tiene poco palla con gli spagnoli che dominano in mediana. Sovrastato

ZIELINSKI 7: sblocca il risultato con una gran botta nell’angolo in un momento delicato del match. Si conferma in gran forma. Bombardiere (dal 74′ ELMAS s.v.)

LOZANO 6,5: con i suoi tagli mette sempre in crisi la difesa spagnola. Atterrato in più occasioni, anche con un fallo da ultimo uomo non sanzionato. Gioca a tutto campo. Scheggia (dal 70′ POLITANO 6: buon contributo nell’alzare il baricentro azzurro con le sue sgroppate, punta l’uomo provando ad incidere. Elettrico)

INSIGNE 6: costretto a giocare molto basso dalla pressione alta della Real. Qualche buona imbucata e tanto lavoro sporco. Generoso

MERTENS 5,5: pochi palloni giocabili, gioca troppo lontano dalla porta. Non manca qualche buona trama ma gira a vuoto. Smarrito (dal 70′ PETAGNA 6: buona presenza in area, altruista quando invece di concludere prova l’assist. Fa salire la squadra. Torre)