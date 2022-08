Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Raspadori: “Ho scelto un club importante che mi farà crescere. Giocare la Champions è un sogno”

“E’ stata una trattativa lunga ma la mia ambizione e la mia voglia era venire al Napoli, in un Club nel quale posso crescere e migliorare. La Società ha dimostrato di volermi fortemente e quest mi ha dato ancor più convinzione a venire in azzurro“. Giacomo Raspadori parla nella conferenza di presentazione alla stampa:

Qual è il tuo ruolo preferito?

“Sicuramente mi sento più a mio agio stando nel mezzo dietro l’attaccante, ma le scelte tecniche le farà il mister e io sarò pronto a ogni soluzione“

“Sono giovane, ho tanta strada da percorrere, sono un giocatore duttile che sa interpretare tutti i ruli dell’attacco. Certamente preferisco inserirmi tra le linee, poi ripeto io sono felicissimo di stare al Napoli e sono a disposizione di Spalletti. Non vedo l’ora di poter entrare subito nei meccanismi“

Il Napoli può essere anche un trampolino per il tuo salto definitivo in Nazionale?

“Certamente giocare in una squadra che gioca ad alti livelli anche in campo internazionale è molto importante per un giovane. Io avevo voglia di mettermi in gioco e cercare di attingere sempre il meglio per il mio bagaglio tecnico e umano”.

“Giocare la Champions è da brividi. Da bambino è la cosa che sognavo e adesso con il Napoli ho l’opportunità di coronare questo desiderio“.

Come ti sei inserito nel gruppo azzurro?

“Ho trovato un gruppo bellissimo, tutti mi hanno dimostrato affetto e gioia per essere con loro. Questi sono segnali importanti per me e mi hanno conferito ancor più convinzione di aver fatto la scelta migliore“

“Sicuramente giocare nel Napoli è una emozione enorme ma anche una grossa responsabilità. Però è quello che volevo per poter maturare e diventare un calciatore più forte. Il livello del gruppo è altissimo e questo per me è uno stimolo”

“Mettersi in competizione è importante per noi professionisti. Io ringrazio il Sassuolo per il percorso che mi hanno dato la possibilità di compiere sin da bambino. Adesso mi hanno accontentato comprendendo il mio desiderio di mettermi in gioco in un Club di grande ambizione. Credo che sia un bel traguardo raggiunto per tutti“.

Potresti essere un partner ideale per mandare Osimhen a rete:

“Che sia un assist, un movimento, un gol, ciò che mi interessa è che possa servire a vincere le partite. Osimhen è un attaccante fortissimo e spero di potergli fornire un valido apporto“

Che idea ti sei fatto della città?

“Sto imparando a conoscere Napoli in queste ore e devo dire che è una città pazzesca. Sono felicissimo anche di poter giocare in un ambiente caldo e splendido come questo“