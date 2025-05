Napoli – Rapine e droga: quattro arresti in città

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma – Ufficio Esecuzione Penali, in data 19.02.2025.

In particolare, lo scorso mese di febbraio, il predetto, condannato alla pena di 18 anni, 5 mesi e 18 giorni di reclusione, nonché all’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e interdizione legale durante la pena per reati in materia di stupefacenti, dopo aver usufruito di due permessi per essere sottoposto ad accertamenti sanitari presso una clinica partenopea, non aveva fatto rientro presso una comunità terapeutica di Taranto, dove era detenuto in regime di arresti domiciliari, rendendosi irreperibile.

L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, ha consentito di accertare che il prevenuto aveva trovato rifugio all’interno di un camper in sosta presso un parcheggio aereoportuale.

Pertanto, i poliziotti lo hanno bloccato all’interno della suddetta area di sosta mentre stava per allontanarsi a bordo di un monovolume, condotto da un complice (deferito – unitamente ai titolari dell’area di sosta – alla competente A.G. per il reato di “procurata inosservanza di pena”).

Il 41enne è stato, inoltre, trovato in possesso di documenti di identità falsi, sui quali sono in corso accertamenti al fine di identificare gli ulteriori ed eventuali fiancheggiatori.

Via Toledo: rintracciato dalla Polizia di Stato dopo una rapina ad un passante.



Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata nei confronti di un 51enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, convalidato nella giornata di ieri dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per il prevenuto la custodia cautelare in carcere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno svolto un’attività investigativa in merito ad una rapina avvenuta nei giorni precedenti in via Toledo dove un uomo era stato avvicinato da un soggetto che, dopo averlo spinto con forza su una saracinesca, lo aveva costretto a consegnargli il denaro in suo possesso.

I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno rintracciato il presunto autore dell’episodio delittuoso in via Concezione a Montecalvario; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo, ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori.

Chiaia: durante la festa del Napoli, rapinano un uomo e cercano di estorcergli del denaro. Tratti in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani di Ercolano, rispettivamente di 18 e 23 anni, per rapina e tentata estorsione.

In particolare, nell’ambito del dispositivo di sicurezza posto in essere dalla Questura di Napoli, in occasione dei festeggiamenti della squadra partenopea per la vittoria di Campionato sul lungomare Caracciolo e zone limitrofe, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Giorgio Arcoleo per la segnalazione di due soggetti, già fermati da personale del Reparto Mobile di Napoli, che avevano perpetrato una rapina ai danni di un uomo.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno identificato i prevenuti per il 18enne ed il 23enne ed hanno accertato che i due, poco prima, si erano impossessati della collanina di un uomo dopo averlo spintonato violentemente, per poi tentare di darsi alla fuga.

Gli operatori hanno, altresì, accertato che gli indagati, dopo essersi allontanati, avevano nuovamente raggiunto il malcapitato minacciandolo di dover corrispondere la somma di 400 euro per la restituzione del maltolto. L’uomo, noncurante delle minacce, ha subito allertato i poliziotti del Reparto Mobile presenti in zona, che hanno immediatamente bloccato i prevenuti.

Per tal motivo, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.