Napoli – Rapine e droga: arresti in varie zone dalla città

Scampia: commettono diverse rapine in pochissimo tempo. Due uomini arrestati dalla Polizia di Stato.

La Questura di Napoli ha intensificato i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, volti anche al contrasto dei fenomeni dei reati predatori.

Nell’ambito di questi servizi, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 30 e 31 anni con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina aggravata; gli stessi sono stati, altresì, denunciati per ricettazione, possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e alterazione o falsificazione di targa automobilistica.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Scampia, a seguito di diverse note pervenute alla locale Sala Operativa relative ad alcune rapine consumate sulla Circumvallazione Esterna, ad opera di due uomini viaggianti a bordo di un grosso scooter e armati di pistola, hanno intercettato lo scooter con a bordo i soggetti segnalati in viale della Resistenza, in direzione di largo della Cittadinanza Attiva, dove gli stessi, alla vista degli agenti, si sono dati a precipitosa fuga.

Ne è nato un lungo inseguimento fino a quando i predetti, giunti in via Teano, hanno abbandonato il veicolo, proseguendo la fuga a piedi in via Vittorio Veneto; in quei frangenti, i due si sono disfatti di una pistola, risultata poi essere una pistola scacciacani cal.8 priva di tappo rosso.

Durante tali fasi, i soggetti in questione si sono introdotti all’interno di uno stabile di via Teano, ma sono stati raggiunti e bloccati dai poliziotti. Il 30enne, conducente dello scooter, è stato trovato in possesso di un borsello in cui sono stati rinvenuti 4 braccialetti di valore danneggiati all’altezza dei gancetti di chiusura, 5 fedi nuziali, una collana d’oro e due orologi, tutti con le chiusure danneggiate; il passeggero, identificato per il 31enne, è stato, invece, trovato in possesso di una punta diamantata per trapani e di un paio di guanti in lattice.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che i prevenuti, con l’utilizzo di una pistola, avevano perpetrato diverse rapine, compiute nell’arco di pochissimo tempo, ai danni di ignari automobilisti fermi nel traffico sulla Circumvallazione Esterna e nelle strade cittadine tra i comuni di Casavatore e Arzano.

Infine, gli agenti hanno accertato che sullo scooter utilizzato dai due indagati era stata apposta una targa adesiva contraffatta di un altro motoveicolo.

Napoli: nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre soggetti.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Scampia hanno tratto in arresto 3 napoletani di 30, 31 anni e 21 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 21enne è stato, altresì, tratto in arresto per detenzione illegale di arma clandestina, relativo munizionamento e ricettazione.

In particolare, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Luigi Compagnone, hanno notato su un terrazzino di un’abitazione due soggetti che, alla loro vista, sono entrati frettolosamente all’interno dell’appartamento.

Pertanto, gli operatori li hanno raggiunti e, dopo averli identificati per il 30enne ed il 31enne, li hanno controllati, trovandoli in possesso di una bustina di hashish, una di marijuana e di 40euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; nell’abitazione, invece, gli agenti hanno rinvenuto altre 60 bustine contenenti 83 grammi di marijuana, 31 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 60 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Ancora, gli agenti del Commissariato Scampia, nel transitare in via Eugenio Colorni, hanno notato il 21enne che, con fare guardingo, è uscito frettolosamente da un locale ricavato sotto il porticato di uno stabile.

Così, gli operatori lo hanno controllato, rinvenendo nel locale in suo uso 40 involucri e 9 cilindretti di cocaina per un peso complessivo di circa 24 grammi, 32 confezioni contenenti circa 57 grammi di eroina, diverso materiale per il confezionamento per la droga, una pistola cal. 45 con matricola abrasa, 4 cartucce dello stesso calibro e 310 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Secondigliano: incurante della detenzione domiciliare nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne napoletano, già sottoposto alla misura alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, hanno controllato l’abitazione del soggetto in questione, dove, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto 15 bustine di marijuana per un peso complessivo di 25 grammi, 35 invulucri contenenti cocaina del peso di 8 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga ed un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con relativa telecamera. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Ancora, nella stessa giornata, i medesimi operatori, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Pietro a Patierno, dove hanno identificato 80 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, e controllato 34 veicoli.

Fuorigrotta: sorpreso a rubare in un’auto in sosta. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Corrado Barbagallo, in direzione di via Giochi del Mediterraneo, hanno notato un soggetto che, con fare sospetto, era intento a guardare all’interno di una vettura in sosta.

In quei frangenti, il predetto dopo aver infranto il deflettore posteriore sinistro, ha asportato uno zaino; pertanto, gli operatori hanno raggiunto il 48enne che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.

Ancora, durante tali fasi, il prevenuto è stato trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso e dello zaino appena asportato; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Arenaccia: evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne napoletano per evasione; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carlo Pecchia, hanno notato il 35enne e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di un coccio di porcellana con i bordi taglienti.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti dai poliziotti, è emerso che il predetto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.