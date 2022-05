Napoli – Rapine e droga: arresti e denunce in città

Corso Garibaldi: arrestato dopo una rapina.

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che un amico era stato appena rapinato del suo telefono cellulare e stava inseguendo il rapinatore in direzione di via Marina.

I poliziotti, poco distante, hanno visto due uomini che stavano discutendo e uno di essi che, brandendo un paio di forbici e un coccio di bottiglia, stava minacciando l’altro ma gli operatori lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato.

M.N., 40enne marocchino con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso anche di un cacciavite lungo circa 20 cm.

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare nelle vie Turati, Cavalieri di Vittorio Veneto, Giovanni XXIII e nelle piazze San Maurizio e Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 130 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, e controllati 81 veicoli.

Corso Umberto I: tentano una rapina ad una coppia di turisti. Arrestati.

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Umberto all’angolo con via Marvasi, hanno notato due uomini che, con atteggiamento circospetto, stavano seguendo una coppia di turisti e uno dei due, dopo essersi avvicinato alle spalle di una delle vittime, ha tentato di strappargli lo zaino.

I poliziotti sono intervenuti e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato entrambi i malviventi.

S.J. e N.L., algerini di 47 e 51 anni con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per tentata rapina impropria e lesioni personali nonché denunciati per inottemperanza ai decreti di espulsione dal territorio nazionale già emessi precedentemente nei loro confronti.

Arenaccia: sorpresi con la droga. Un arrestato e un denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Sant’Attanasio hanno notato due persone a bordo di due scooter ed una di esse che, dopo essere stata avvicinata da un giovane, ha ceduto qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 2 involucri con 1 grammo circa di cocaina e 85 euro, mentre l’altro è stato trovato con 4 stecche di hashish e 20 euro.

A.O., 21enne napoletano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’altro, un 23enne napoletano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.