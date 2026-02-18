Napoli – Rapinano un uomo e lo costringono ad effettuare pagamenti con le carte di credito: arrestati

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano con precedenti di Polizia e un 27enne casertano per sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e lesioni gravi.

In particolare, gli agenti del Reparto prevenzione Crimine, impegnati nel servizio “Stazioni Sicure” nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, e i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto da parte di una vittima di rapina; quest’ultimo, in forte stato di agitazione e con una forte fuoriuscita di sangue dal naso, avvicinatosi ai poliziotti ha riferito che due soggetti lo avevano aggredito e rapinato del cellulare per poi costringerlo, sotto la minaccia di un punteruolo, a seguirli e ad effettuare dei pagamenti con le sue carte in cambio della sua libertà; gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno prontamente individuato i predetti che alla loro vista hanno cercato di dividersi nel tentativo di eludere il controllo ma sono stati raggiunti e trovati in possesso del cellulare sostratto alla vittima.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.