Napoli – Rapinano un ufficio postale, arrestati due soggetti

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 47 e 54 anni per rapina aggravata.

In particolare, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e San Paolo, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un ufficio postale di via Michelangelo Da Caravaggio per la segnalazione di una rapina in atto.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno sventato la rapina, riuscendo a intercettare e bloccare immediatamente i due rapinatori, anche grazie all’ausilio di personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Bagnoli e delle UOPI (Unità Operative Pronto Intervento). I due prevenuti sono stati trovati in possesso di due pistole a salve e della refurtiva appena asportata.

L’attività è stata vigilata dall’alto dall’elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato.