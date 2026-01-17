Napoli – Rapinano un turista, in manette due giovani

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne e un 15enne, entrambi napoletani, per furto con strappo.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato i soggetti in questione, a bordo di uno scooter, mentre stavano tentando strappare il telefono cellulare ad una donna.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, dopo un inseguimento li hanno raggiunti e bloccati, in via Saverio Baldacchini, trovandoli in possesso di un altro telefono cellulare; dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno riscontrato che i predetti, poco prima, lo avevano strappato dalle mani di un turista in via Duomo.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.