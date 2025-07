Napoli – Rapinano un cellulare, in manette due minori

La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria per rapina nei confronti di un 14enne e un 16enne, entrambi napoletani. Il provvedimento è stato convalidato nella giornata di ieri dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per i minorenni la misura della custodia cautelare del collocamento in comunità.

In particolare, gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli hanno svolto un’attività investigativa in merito ad una rapina avvenuta nella giornata di mercoledì in via Marconi, dove un uomo era stato avvicinato da uno scooter con a bordo due soggetti che, dopo averlo spinto con forza, gli avevano asportato il telefono cellulare, dandosi poi alla fuga.

I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno rintracciato e bloccato i presunti autori dell’episodio delittuoso in zona Fuorigrotta.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.