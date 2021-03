Napoli – Rapinano il cellulare ad un uomo, arrestati

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nella zona di Porta Nolana hanno controllato un’auto ferma in strada con due uomini a bordo.

I poliziotti hanno rinvenuto nell’auto un coltello da cucina e un paio di forbicine e, addosso a uno dei due occupanti, uno smartphone di cui non ha saputo giustificare la provenienza; contestualmente, la Centrale Operativa ha comunicato che in piazza Garibaldi due persone a bordo di un’auto avevano appena rapinato un uomo sottraendogli il cellulare dopo averlo minacciato con un coltello.

A. P. e A. S., napoletani di 34 e 25 anni con precedenti di Polizia, sono stati arrestati per rapina ed il cellulare è stato restituito alla vittima.