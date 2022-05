Napoli – Rapinano due ragazze, arrestati due giovani

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Eduardo De Filippo per la segnalazione di una rapina ai danni di due ragazze da parte di due giovani che si erano dati alla fuga a bordo di uno scooter.

I poliziotti, poco dopo, nel transitare in piazza Garibaldi hanno intercettato il mezzo con a bordo i ragazzi corrispondenti alle descrizioni e gli hanno intimato l’alt ma il conducente ha proseguito la fuga in direzione di corso Umberto I fino a quando, giunti in via Seggio del Popolo, sono stati bloccati e trovati in possesso di una pistola replica Bruni cal.8 priva di tappo rosso con una cartuccia a salve.

I due, napoletani di 17 e 18 anni, sono stati arrestati per rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione

poiché lo scooter su cui viaggiavano era rubato; inoltre, al 17enne è stata altresì contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita.

Infine, il motoveicolo è stato restituito al legittimo proprietario.