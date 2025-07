Napoli – Rapina una donna, fermato 43enne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata nei confronti di un 43enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici. Il provvedimento è stato convalidato nella giornata di giovedì dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il prevenuto la custodia cautelare in carcere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante hanno svolto un’attività investigativa in merito ad una rapina avvenuta nei giorni precedenti in vico San Mandato, dove una donna era stata avvicinata da un soggetto che, dopo averla spinta con forza, le aveva strappato la collanina, dandosi poi alla fuga a bordo di uno scooter.

I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno rintracciato e bloccato il presunto autore dell’episodio delittuoso in zona Montesanto e lo hanno accompagnato negli uffici di polizia, dove l’uomo ha dato in escandescenza finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto anche per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.