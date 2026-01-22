Napoli – Rapina una donna e tenta la fuga, arrestato 43enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne di origini algerine per rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un soggetto che, con fare circospetto, stava seguendo una donna; lo stesso, in quei frangenti, le ha sottratto due portafogli dallo zaino e, per guadagnarsi la fuga, si è scagliato con violenza contro di lei.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, trovandolo in possesso dei due portafogli appena sottratti alla donna.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.