Napoli – Rapina un cellulare, fermato 19enne romeno

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Calabria per una persona rapinata su un mezzo di trasporto pubblico.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata rapinata del suo cellulare da un uomo il quale, sceso dal mezzo, era fuggito arrampicandosi sul tetto di un capannone poco distante.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato sul tetto dell’edificio indicato l’uomo che, alla loro vista, ha tentato nuovamente la fuga ma, dopo un lungo inseguimento a piedi, è stato bloccato e trovato in possesso del cellulare sottratto poco prima alla vittima.

E.F., 19enne romeno, è stato arrestato per rapina aggravata e il cellulare restituito alla proprietaria.