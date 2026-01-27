Napoli – Rapina in un esercizio commerciale a Barra: in carcere due soggetti

Su delega del Procuratore della Repubblica si comunica che in data 20.01.2026 personale del personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti poiché gravemente indiziati del reato di rapina in concorso, perpetrata il 25.08.2024 ai danni di un esercizio commerciale nel quartiere partenopeo di Barra, asportando danaro contante per un ammontare di circa settecento euro.

Le indagini, condotte dagli agenti Commissariato San Giovanni- Barra, hanno consentito di accertare che gli indagati, giunti in prossimità dell’esercizio commerciale in questione, avevano lasciato la loro autovettura all’interno di un parco per poi farvi ritorno immediatamente dopo aver consumato la rapina, allontanandosi repentinamente dal luogo teatro dell’evento delittuoso a bordo del veicolo.

La vettura, individuata attraverso l’acquisizione delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza privato, è risultata essere in uso ad uno degli odierni arrestati; a seguito di mirata attività tecnica ed investigativa, gli operatori hanno identificato anche il complice, anch’egli destinatario della medesima ordinanza.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.