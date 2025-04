Napoli – Rapina, in manette 32enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per rapina impropria.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in corso Meridionale per la segnalazione di una persona che tentava di derubare i passanti.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale, indicandone un altro poco distante, ha raccontato che lo stesso aveva asportato una borsa contenente un PC dalla sua auto e, pertanto, aveva tentato di fermarlo ma lo stesso, al fine di guadagnarsi la fuga, lo aveva aggredito fisicamente ed aveva tentato di allontanarsi.

Pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e, dopo averlo identificato per il 32enne, lo hanno tratto in arresto.