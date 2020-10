Napoli – Rapina in due esercizi commerciali, individuato uno dei presunti autori

Lunedì mattina due persone armate di coltello e a bordo di un’auto hanno rapinato dell’orologio il titolare di un negozio in via Comunale Ottaviano e, poco dopo, hanno asportato il contenuto di un espositore di profumi e l’incasso di una farmacia di via Figurelle.

In serata, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali, i poliziotti del Commissariato San Giovanni- Barra hanno individuato e bloccato in via Cupa del Cimitero l’auto con a bordo uno dei rapinatori che è stato trovato in possesso di parte della refurtiva; inoltre, presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti gli indumenti indossati durante le rapine.

S.C., napoletano di 49 anni con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di P.G. per rapina aggravata e ricettazione che oggi è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.