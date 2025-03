Napoli – Rapina, furto in auto e tentata truffa: tre arresti in città

Napoli: rintracciato dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione.

Nella mattinata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso martedì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni, un mese e 17 giorni di reclusione per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, rissa e tentata truffa, reati commessi a Napoli, Roma e Rieti tra il 2019 e il 2022.

Fuorigrotta: ruba in una vettura in sosta. Arrestato un 40enne dalla Polizia di Stato.

Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giacomo Leopardi, hanno notato un uomo accovacciato dietro lo sportello di un’auto che, accortosi della presenza degli operatori, si è dato alla fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un’autoradio e di alcuni arnesi atti allo scasso; inoltre, gli operatori, hanno accertato che l’uomo aveva appena asportato l’autoradio dalla vettura vicino alla quale era stato notato poco prima.

Per tali motivi, l’indagato, è stato tratto in arresto per furto aggravato; infine, la refurtiva, è stata restituita al legittimo proprietario.

Corso Umberto I: rapina una donna e aggredisce gli agenti. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per rapina impropria, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale un 31enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, un agente del Reparto Mobile di Napoli, libero dal servizio, nel transitare in corso Umberto I, ha notato un soggetto che, con fare circospetto, stava seguendo una donna; lo stesso, in quei frangenti, le ha sottratto il cellulare dalla giacca e poi è entrato all’interno di un esercizio commerciale.

Il poliziotto, prontamente intervenuto, ha raggiunto il prevenuto ma, dopo essersi qualificato, ne è nata una colluttazione fino a quando l’operatore lo ha definitivamente bloccato trovandolo in possesso del cellulare appena asportato alla donna; inoltre, con l’ausilio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di polizia ma, una volta giunti, quest’ultimo ha aggredito gli agenti che, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno posto in sicurezza.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.