Napoli – Rapina e droga, due arresti

Controlli della Polizia di Stato a Barra.

Nella gornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Barra.

Durante le attività, i poliziotti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno identificato 86 persone, di cui 37 con precedenti di polizia, controllato 65 veicoli e contestato 4 violazioni del Codice della Strada.

Piazza Municipio: rapina una ragazza. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina.

In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, nei pressi di Piazza Municipio, sono

stati avvicinati da una ragazza che, in forte stato di agitazione e con delle lesioni evidenti nel volto, ha raccontato che, poco prima, era stata aggredita e rapinata del suo cellulare da un ragazzo.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno prontamente individuato e bloccato il predetto trovandolo in possesso del cellulare appena sostratto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

Centro Storico: sorpresa con la droga. La Polizia di Stato arresta una 45enne.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 45enne napoletana, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato, in Calata Trinità Maggiore, la predetta trovandola in possesso di 22 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 22 grammi ed un bilancino di precisione.

Pertanto, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi utili in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione della predetta dove hanno rinvenuto altri due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.