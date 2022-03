Napoli – Rapina di un Rolex, arrestate 6 persone

Nella giornata del 9 marzo u.s. la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno dato esecuzione al decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di C. M., N. M.; C. M., A. N. e dei minori L.F., A.F. in quanto indiziati dei delitti di rapina pluriaggravata, tentato omicidio plurimo e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, aggravati dalla circostanza di cui all’art 416 bis 1 c.p. C. M. e A. N. in concorso e riunione tra loro ed altre persone in via di identificazione, sono gravemente indiziati di aver commesso in data 19.02.2022, la rapina di un orologio marca Rolex di ingente valore. Alcuni giorni dopo tale episodio e come sua conseguenza, le suindicate persone indagate (ad esclusione di N.) sono gravemente indiziate di aver partecipato ad un conflitto a fuoco, avvenuto in piazza Montesanto, nelle prime ore del 24.2.2022, con persone, allo stato, non ancora identificate. In fase di esecuzione del decreto di fermo, la Squadra Mobile riusciva a bloccare N. M. ed il minore A.F. mentre viaggiavano, a bordo di uno scooter, con targa nascosta, armati con una pistola 357 magnum, con matricola abrasa.