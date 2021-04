Napoli – Rapina, arrestato rapinatore 23enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuto in piazza Bellini per una persona rapinata.

Giunti sul posto hanno notato due giovani che rincorrevano un uomo che, poco dopo, è stato fermato da una pattuglia dell’Esercito.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo trovandolo in possesso di un cellulare accertando che, poco prima, l’aveva sottratto ad una delle persone che lo stavano inseguendo.

J.A, 23enne gambiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, il cellulare è stato restituito alla vittima.