Napoli – Rapina, arrestato 42enne

Su delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che, nella giornata di giovedì 28 ottobre 2021, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno dato esecuzione ad un Decreto di Fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di un soggetto di 42 anni, gravemente indiziato di una rapina perpetrata la sera del 22 ottobre u.s. ai danni di una ragazza in questa Via Carlo De Marco.

Il provvedimento compendia gli esiti dell’attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura di Napoli, che ha consentito di cristallizzare le varie fasi dell’episodio delittuoso e di risalire all’identità del presunto aggressore nei cui confronti è emerso un grave quadro indiziario.

L’individuo, dopo essere sceso dall’autovettura, si è avvicinato alla vittima – che era intenta ad effettuare un acquisto presso un distributore automatico – e le ha strappato con forza la borsa, per poi fuggire.

Inseguito e raggiunto dalla donna, che è riuscita ad aprire lo sportello del veicolo utilizzato per la fuga, l’indiziato ha accelerato la marcia trascinando la vittima per diversi metri, sino a cagionarne la caduta al suolo, provocandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.