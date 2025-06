Napoli – Rapina, arrestato 27enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne di origini libiche, con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il serivizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato un uomo riverso a terra e, poco distante, un altro che si dava alla fuga stringendo tra le mani una borsa.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, non senza diffocoltà, bloccato quest’ultimo trovandolo in possesso anche di una catenina.

Gli operatori hanno accertanto che il prevenuto si era impossessato di entrambi gli oggetti dopo aver spintonato violentemente l’uomo, ancora riverso a terra in strada.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.