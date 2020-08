Napoli – Rapina ad una coppia, fermate tre persone

Mercoledì pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Posillipo poiché una coppia aveva segnalato al 113 di aver subito una rapina nella loro abitazione da parte di tre persone che si erano allontanate a bordo di un’auto.

Poco dopo i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno rintracciato e bloccato in via Montagna Spaccata l’auto con due dei tre rapinatori trovandoli in possesso della somma sottratta alle vittime e di un grimaldello lungo 16cm.

Inoltre, gli agenti hanno esteso il controllo all’abitazione del padre di uno dei tre dove hanno sorpreso il terzo rapinatore e rinvenuto 9 orologi e un telefono cellulare.

V.B, M.B, M.B, napoletani di 43, 21 e 26 anni con precedenti di polizia, sono stati sottoposti a fermo di P.G. per rapina aggravata che stamattina è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.