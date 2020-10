Napoli – Rapina a tre automobilisti, morto rapinatore 17enne in conflitto a fuoco con la Polizia

Stamattina, in via Duomo nei pressi della zona portuale, un equipaggio dei Falchi è intervenuto nel corso di una rapina a mano armata ai danni di tre automobilisti, commessa da due persone armate di pistola. Nel corso dell”azione, uno dei due rapinatori, un 17enne, è rimasto ucciso mentre l’altro, un 18enne, è stato arrestato. L’arma utilizzata per la rapina è stata sequestrata.