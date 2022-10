Napoli – Rangers 3-0, Spalletti: ‘Abbiamo uno straordinario spirito di gruppo. Meritiamo di giocarci il primato ad Anfield’

“Sono contento di questo spirito di gruppo straordinario che stiamo dimostrando in ogni gara“. Luciano Spalletti applaude ai suoi uomini dopo il successo sui Rangers con 6 cambi rispetto alla partita dell’Olimpico.

“La cosa eccezionale è che i calciatori che non hanno giocato spesso entrano in maniera perfetta. Questi ragazzi si allenano da professionisti top e quando gli concedi spazio ribadiscono il loro valore.

“Ho una rosa di calciatori che mostrano totale disponibilità, grande partecipazione e chi non gioca gode per chi sta in campo. Ho visto grande voglia di partecipazione, stasera anche gli attaccanti hanno rincorso all’indietro per recuperare palla. Sono veramente contento di questo spirito“.

“Stiamo esprimendo un gioco notevole, palleggiare a due tocchi ci risulta semplice quasi naturale, facciamo viaggiare la palla e c’è sempre il compagno vicino che sa coprire anche con fisicità. C’è un attaccamento e una ambizione totale da parte di tutti. Questo è merito dell’impegno che i ragazzi stanno profondendo in allenamento“.

Il primato del Girone ve lo giocate a Liverpool con due risultati a disposizione:

“E’ una squadra difficile da affrontare e da domare. Bisognerà andare a prendere palla alta per provare ad avere noi in mano il possesso. Però è un match che ha tante sfumature e dovremo essere bravi a orientare il match sulle nostre caratteristiche“.

“In ogni caso sarà uno spettacolo certamente ad Anfield e ci siamo meritati di andarci a giocare il primato in una sorta di finale“.

“Adesso dobbiamo innanzitutto pensare al Sassuolo, avversario di qualità e velocità. La squadra sa che per fare le cose per bene bisogna andare al massimo e spingere forte sempre. I ragazzi hanno assimilato un gioco che interpretano in maniera naturale e sanno che questa è la strada giusta“.