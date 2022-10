Napoli – Rangers 3-0, le pagelle: Simeone letale, difesa di ferro. Ottimo Ndombele

MERET 6: si distende bene sul tiro di Morales nel primo tempo, sarà l’unica parata di una serata molto tranquilla. Per il resto si limita all’ordinaria amministrazione. Rilassato

MARIO RUI 7: altra prestazione di alto livello. Non rischia nulla in fase difensiva, spinge come un dannato pennellando la palla per il gol del 2-0. Va anche vicino al gol nella ripresa. Indomabile

KIM 7: l’attacco dei Rangers è sterile ma quando viene sollecitato non si fa mai scavalcare. Sbroglia qualche situazione potenzialmente pericolosa leggendo in anticipo l’azione, dà grande sicurezza e forza alla retroguardia. Granitico

OSTIGARD 7: Spalletti gli dà spazio e risponde con una grande prestazione. Personalità, sostanza e senso della posizione sono le caratteristiche che sintetizzano la sua gara. Sulle palle alte domina, alla fine trova anche il gol del 3-0 con una bella torsione da attaccante di razza. Gigante

DI LORENZO 7: ha vita facile in ripiegamento, ne approfitta per sganciarsi continuamente trovando sempre il fondo. Suo l’assist per il primo gol di Simeone, gioca ininterrottamente senza mostrare segni di cedimento. Iron man (dall’85’ ZANOLI s.v.)

NDOMBELE 7: gioca a ritmi altissimi mostrando una forma fisica finalmente al top. Colpisce la traversa con un bolide da fuori, alimenta il possesso palla insistito comandando il gioco con Lobotka. Ruba palla e riparte con grande vigoria. Sbocciato

LOBOTKA 7: tutto sommato pochi patemi in mediana. Si abbassa per ricevere palla ed elude la pressione degli scozzesi con la solita calma olimpica. Fa sembrare facile ogni giocata, ad un certo punto sembra fare il torello con gli avversari inermi. Mago

ELMAS 6,5: non ruba l’occhio ma partecipa attivamente alla manovra azzurra. Resta più bloccato del solito lasciando a Ndombele il compito degli inserimenti, preziosa la sua duttilità al servizio della squadra. Jolly (dal 73′ GAETANO s.v.)

POLITANO 7: fa ammattire gli scozzesi con sgroppate e sterzate, con Di Lorenzo forma una catena di destra devastante. Gli è mancata solo la finalizzazione. Grandissimo lavoro anche in fase di contenimento. Tarantolato (dal 73′ LOZANO s.v.)

SIMEONE 8: torna titolare è risponde con una doppietta in un quarto d’ora, sfruttando da vero bomber gli assist dalle corsie laterali. Grande presenza in area, attacca la profondità con ferocia e fame di gol. Va anche vicino alla tripletta. Letale

RASPADORI 6,5: schierato da esterno nel tridente non rende come quando gioca da punta centrale. Comunque non demerita, fa tanto movimento e dialoga bene con i compagni. Suo il corner per la rete di Ostigard. Mobile (dall’83’ ZERBIN s.v.)