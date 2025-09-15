Napoli/Quarto/Pozzuoli – Controlli della polizia: il bilancio. Arresti per evasione e rapina

Controlli a Quarto e a Pozzuoli

Nelle serate da gioevdì a sabato, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Quarto.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, unitamente ai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli-Tenenza di Quarto, ai militari del Comando Guardia di Finanza di Pozzuoli e a personale della Polizia Municipale di Quarto, hanno identificato 410 persone, di cui 3 denunciate all’A.G. per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato 180 veicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, contestate 35 violazioni del Codice della Strada; sono state, altresì, ritirate 6 patenti di guida e 12 carte di cicrolazione.

Infine, gli operatori hanno controllato 4 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazione di normative HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare). Inoltre, in un’attività commerciale è stato sorpreso un lavoratore non in regola con sospensione temporanea della licenza e avvio della relativa segnalazione all’Ispettorato del Lavoro.

Piazza Garibaldi: rapinatore tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 42enne marocchino, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, mentre era seduto su una panchina, era stato avvicinato da un soggetto che, spintonandolo violentemente, gli aveva sottratto uno zaino e si era poi dato alla fuga.

Sono scattate immediatamente le ricerche del prevenuto che è stato intercettato, in corso Arnaldo Lucci, dai poliziotti i quali, con non poche difficoltà,lo hanno bloccato trovandolo in possesso dello zaino sottratto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e la refurtiva restituita al legittimo proprietario.

Porta Capuana: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto un 27enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne originario della Guinea, per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato il 27enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi, in direzione di piazza Capuana, per eludere il controllo finchè non è stato raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga; l’uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.