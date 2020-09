Napoli – Quartieri Spagnoli: 49enne arrestato per ricettazione

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Croci Santa Lucia al Monte un uomo che stava verniciando uno scooter con la targa di plastica e che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo cercando di disfarsi di alcune bombolette di vernice.

I poliziotti, dopo aver bloccato l’uomo, hanno accertato che il veicolo era stato rubato alcune settimane prima ed hanno arrestato per ricettazione A. F., 49enne napoletano con precedenti di polizia, mentre il ciclomotore è stato riconsegnato al proprietario.