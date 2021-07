Napoli-Quartiere Porto: denunciato un uomo per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Vetreria Vecchia hanno notato una persona che, alla loro vista, si è data alla fuga per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento terminato in via Scalesia dove, con il supporto dei Nibbio e di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, l’uomo è stato raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato.

Un 22enne del Gambia è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.