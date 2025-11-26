Napoli – Qarabag 2-0, le pagelle: McTominay mattatore, Neres scatenato. Male Hojlund

MILINKOVIC SAVIC 6: Prestazione sicura tra i pali, non è stato quasi mai chiamato in causa ma si è fatto trovare pronto quando necessario. Certezza

BUONGIORNO 6,5: solido in difesa, poco sollecitato ma gestisce bene le situazioni difficili. Nasce dai suoi piedi l’azione che ha portato al rigore. Importante (dal 90′ JUAN JESUS s.v.)

RRAHMANI 6,5: lucido e pulito negli interventi, legge sempre bene le azioni. Tiene molto bene la posizione. Baluardo

BEUKEMA 6: a tratti in difficoltà sulle accelerazioni di Addai, ma nel complesso si fa trovare pronto. Tignoso (dal 64′ POLITANO 6,5: ottimo impatto sulla gara, con il suo ingresso gli azzurri diventano più pericolosi e incisivi. Garantisce vivacità e ritmo all’attacco. Peperino).

DI LORENZO 6,5: primo tempo un pò bloccato, poi alza i giri del motore e attacca tanto. Spreca un’ottima occasione inciampando sul pallone ad un passo da Kochalski, conquista il rigore poi sbagliato da Hojlund. Arrembante

LOBOTKA 6,5: spadroneggia a centrocampo, ha gestito il gioco con lucidità e precisione nei passaggi dettando i tempi della manovra. Professore

MCTOMINAY 8: assoluto protagonista della partita. Sblocca il match di testa sotto porta e propizia il secondo gol. Mette in campo forza fisica, personalità e qualità tecnica, diventando il trascinatore della squadra. Mattatore

OLIVERA 6,5: non ha commesso errori, svolgendo il suo compito in modo diligente. Si propone anche in sovrapposizione. Vivace

LANG 6,5: ha alternato buoni spunti a fasi meno brillanti. È andato a sprazzi, ma ha mostrato personalità puntando l’uomo e creando scompiglio. Effervescente (dal 75′ ELMAS s.v.).

HOJLUND 5: serata da dimenticare per l’attaccante. Sbagliato un rigore e offre una prestazione opaca, lontano dai suoi standard. Spento (dal 75′ LUCCA s.v.).

NERES 7: conferma il suo ottimo stato di forma. Sempre nel vivo del gioco offensivo, con una splendida sforbiciata chiama al miracolo il portiere ospite. Manda in tilt la difesa ospite. Scatenato (dal 90′ VERGARA s.v.).