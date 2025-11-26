Napoli- Qarabag: 2-0. Il Napoli c’è! Dopo l’Atalanta gli azzurri si rilanciano in Champions

Il Napoli batte il Qarabag per 2-0 grazie alla doppietta di Mc Tominay al 65° (di testa) ed al 72°(in mezza rovesciata). Doppietta negata a tabellino dall’UEFA per un tocco di Jankovic, ritenuto decisivo.

Azzurri padroni del match, che vanno vicino al vantaggio già nel primo tempo: spettacolare rovesciata di Neres, respinta da Kochalski.

Al 55° gli azzurri hanno l’occasione per passare: Di Lorenzo atterrato in area da Jankovic, rigore netto. Dagli 11 metri Hojlund si fa ipnotizzare da Kochalski. L’errore non demoralizza il Napoli, che subito dopo, con Mc Tominay sferra l’uno-due decisivo che consente alla squadra di Conte di rilanciare le proprie ambizioni anche in Europa.

TABELLINO

NAPOLI-QARABAG: 2-0 (PT 0-0)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema (64′ Politano), Rrahmani, Buongiorno (89′ Juan Jesus), Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, Neres (89′ Vergara), Lang (75′ Elmas), Hojlund (75′ Lucca). All. Conte

QARABAG: Kochalski; Silva (76′ Dani Bolt) , Mustafazada, Medina (61′ Mmaee), Cafarquliyev (76′ Bayramov) Bicalho, Jankovic; Andrade (61′ Kashchuk), Zoubir, Addai, Duran (76′ Akhundazade). All. Qurbanov

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 65′ McTominay, 72′ Jankovic aut.

Note: ammoniti Medina, Lang, Rrahmani

Queste le parole dei protagonisti a fine gara, riportate dai canali ufficiali della società.

Antonio Conte commenta così il successo:

“Era una serata speciale per Napoli e per i napoletani perchè la memoria di Maradona è qualcosa di eterno. Ci tenevamo a onorare questo giorno con una bella prova. C’era una bella energia e l’abbiamo messa in campo”

“Questa è una squadra che è sempre stata viva, abbiamo dovuto superare sinora molte difficoltà per infortuni, ma i ragazzi hanno dimostrato grande attaccamento e forza mentale”

“Sono soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento sia contro l’Atalanta che stasera col Qarabag. Sin dall’approccio ho visto tanta intensità e anche nell’intervallo ho detto ai ragazzi che con questa spinta avremmo segnato”

“Dobbiamo continuare così, lavorando e lottando per tutti gli obiettivi come abbiamo sempre fatto. Ho un gruppo eccezionale per disponibilità e ho notato che si è elevato molto anche il senso di responsabilità per riuscire a superare gli ostacoli in maniera brillante”

Protagonista del match Scott McTominay:

“Abbiamo conquistato una vittoria importante. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo comandato il gioco e potevamo segnare anche più gol”

“Sono contento di aver segnato ma ciò che conta è aiutare la squadra anche giocando in un ruolo più arretrato. Stasera abbiamo dedicato la prestazione a Maradona e a questo pubblico splendido che ci regala tante emozioni”

Il capitano Giovanni Di Lorenzo elogia la prestazione del gruppo:

“Stasera c’era da dare risposte importanti anche per il cammino Champions e ci siamo riusciti. Volevamo fortemente conquistare questi tre punti sia perchè ne avevamo bisogno, sia perchè volevamo dedicare la vittoria a Diego”

“Sicuramente abbiamo dato segnali di ripresa in questa settimana, avevamo bisogno di ritrovarci e reagire. Il gruppo è sempre stato compatto e ha dato dimostrazione di unità e forza con questi risultati prima con l’Atalanta e poi col Qarabag. Adesso dobbiamo continuare con la stessa energia e determinazione”