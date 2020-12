Napoli – Presentato il Calendario Ufficiale: Insigne e Petagna: “L’auspicio è che il 2021 sia un anno di serenità per il nostro gruppo e per i napoletani”

“Un Calendario ispirato alla profonda introspezione e al valore della napoletanità”. Alessandro Formisano, Head of Operations azzurro, ha illustrato in conferenza stampa il nuovo Calendario Ufficiale 2021 della SSC Napoli.

“E’ un appuntamento annuale che si rinnova per la 14esima edizione sempre con grandissimo seguito. Questo è stato un anno complicato che ha determinato tante attività inedite che hanno contraddistinto il nostro quotidiano. E’ pertanto un Calendario, ispirato al concetto di resilienza, un impeto umano che spinge le persone a reagire in maniera positiva anche ad eventi negativi, che purtroppo hanno caratterizzato questo 2020. Non a caso la frase pregnante che accompagna la copertina è la celeberrima “Ha da passa’ ‘a nuttata” che è la citazione del pensiero del grande Eduardo”.

“E’ una edizione realizzata con la necessità di adattarsi e di ripendare ad una nuova creatività anche in osservanza delle limitazioni. Ma, nonostante le esigenze, siamo riusciti a realizzare un prodotto che non ha perso in nessun modo la propria essenza. La necessità di fare introspezione ha contribuito a far affiorare il vero animo dei nostri calciatori che ringrazio anche per la partecipazione umana straordinaria”.

“Il Calendario è un elenco di ritratti che vuole cogliere l’essenza dei calciatori attraverso il loro sguardo e il loro pensiero. Questo intimismo è stato il filo conduttore che ha orientato il senso profondo del progetto”.

“Ogni singola pagina è accompagnata da proverbi e aforismi napoletani che potessero esprimere al meglio il sentimento della nostra terra e fossero forieri di pensieri positivi e di rinascita. Un messaggio identitario di napoletanità che ha sempre caratterizzato, d’altro canto, il senso e l’ispirazione del nostro Calendario in questi anni”

“Abbiamo anche reso omaggio alla memoria del grande Diego Armando Maradona con due pagine di cui una particolarmente bella. Il nostro pensiero va a Diego ma non vuole essere un modo per utilizzare la sua figura come traino. E’ un omaggio al suo Mito inserito in un contesto progettuale che ha una propria consolidata identità pluridecennale”.

“Il nostro è un Calendario con una lunga storia che non si trova nel mondo del calcio in questa concezione creativa. Sarà in edicola a partire da domani con il Corriere dello Sport, nostro partner, ed è acquistabile attraverso il sito ufficiale della SSC Napoli”.

Anche Lorenzo Insigne e Andrea Petagna hanno espresso il loro pensiero sul Calendario:

“Spero che il 2021 sia un anno buono per il Napoli – dice Insigne – e stiamo lavorando duramente per cercare di raggiungere un obiettivo prestigioso in questa stagione. In questo Calendario ci siamo divertiti ma anche impegnati per dare un messaggio di fiducia e un sorriso nelle case dei napoletani”

Per Petagna è l’esordio in veste di “modello”: “Per me è stata la prima esperienza sul set del Calendario. Spero che potremo contribuire a dare maggiore serenità e forza alla nostra città. Siamo convinti che l’anno nuovo possa essere di rinascita e crescita anche calcisticamente. Purtroppo ieri abbiamo disputato una gara non buona, ma speriamo di riscattarci sin da subito. In una stagione un passo falso può capitare, adesso dobbiamo concentrarci, stare uniti in questi giorni e disputare una grande partita mercoledì”.

Fonte e foto sscnapoli.it