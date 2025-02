Napoli/Pozzuoli – Controlli della polizia: il bilancio

Controlli amministrativi nei quartieri Scampia e Dante.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli amministrativi nei quartieri Scampia e Dante.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, con personale della Polizia Municipale U.O. Secondigliano, dell’ASL Napoli 1 Centro e dell’Ispettorato del Lavoro hanno controllato 2 bar riscontrando in entrambe le attività commerciali irregolarità igienico sanitarie, mancanza dei titoli autorizzativi in materia di ampliamento e presenza di lavoratori non in regola, oltre ad ulteriori difformità per le quali i titolari sono stati diffidati a regolarizzare.

Mentre, in zona Dante, gli agenti del Commissariato di zona hanno controllato 2 B&B ed una casa vacanze; in quest’ultima attività sono state riscontrate alcune irregolarità di natura strutturale e igienico sanitarie per le quali sono stati interessati gli uffici competenti locali.

Controlli della Polizia di Stato a Pozzuoli.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 124 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllato 58 veicoli.

Via Arenaccia: sorpreso a spacciare. Arrestato 30enne napoletano.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 30enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Biagio Miraglia, all’altezza di piazza Santa Maria della Fede, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un soggetto, per poi allontanarsi frettolosamente verso via Arenaccia.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso di 8 involucri di cocaina del peso complessivo di 3 grammi circa e di 100 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Piazza Carlo III: non si fermano all’alt. Due arresti della Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione due cittadini della Tunisia di 22 e 29 anni, entrambi con precedenti di polizia e irregolari sul Territorio Nazionale.

Nello specifico, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in corso Garibaldi uno scooter con due giovani a bordo, il cui passeggero era sprovvisto di casco protettivo.

Pertanto, i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente che ha accelerato la marcia intraprendendo un lungo inseguimento durante il quale ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo aver impattato contro delle auto in sosta e, successivamente, contro una moto di servizio è stato raggiunto.

In questa circostanza, entrambi i soggetti hanno opposto resistenza ma, non senza difficoltà e dopo una collutazione, sono stati bloccati.