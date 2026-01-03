Napoli/Pozzuoli – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Controlli della Polizia di Stato a Pozzuoli

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 80 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllato 39 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; sono state, altresì, contestate 6 violazioni del Codice della Strada e ritirata una carta di circolazione.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 12 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Porta Capuana: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 31enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne originario della Sierra Leone, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara hanno notato un uomo che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, il prevenuto trovandolo in possesso di 6 bustine di marijuana e 2 pasticche di metanfetamina.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Controlli “movida” a San Ferdinando

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati San Ferdinando e San Paolo, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente ai militari della Guardia di Finanza ed al personale della Polizia Locale e dell’ASL NA 1, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio gli operatori hanno indentificato 49 persone e controllato 14 attività commerciali; ad alcuni titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 4 esercizi commerciali sono stati sanzionati per violazioni in materia igienico sanitaria, per irregolarità del manuale HACCP (relative alle condizioni di sicurezza ed igiene alimentare), per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico e per aver occupato il suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla concessione comunale, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.000 euro.

Ancora, sono stati sanzionati 7 esercizi commerciali per mancata emissione degli scontrini fiscali e per mancata revisione del misuratore fiscale; infine, sono stati, altresì, sequestrati 45 kg di generi alimentari per la non conforme conservazione.