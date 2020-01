Napoli – Possedeva un coltello serramanico di 21 cm, denunciato 27enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via sant’Antonio Abate due persone incappucciate che, alla vista della volante, hanno tentato di allontanarsi.

I poliziotti li hanno bloccati trovando uno dei due in possesso di un coltello a serramanico di circa 21cm.

M.D., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.