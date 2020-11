Napoli – Positivo al Covid non rispetta l’isolamento domiciliare, denunciato 45enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno fermato un’auto il cui conducente, un 45enne napoletano, è risultato positivo al Covid-19; per tale motivo, gli operatori lo hanno denunciato per aver violato l’isolamento obbligatorio e sanzionato perché il veicolo su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa, che quindi è stato sottoposto a sequestro.