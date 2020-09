Napoli – Positivo al Coronavirus esce di casa, denunciato 41enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Carbonara hanno controllato un uomo ed hanno accertato che, nonostante fosse sottoposto al regime di isolamento domiciliare perché positivo al Covid19, si era allontanato da casa.

L’uomo, un 41enne napoletano, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità