Napoli- Porta Nolana: sorpreso a spacciare droga, arrestato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella della Farina hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di un calzino con 8 dosi contenenti circa 1,26 grammi di cocaina e 85 euro.

F.I., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.