Napoli – Ponticelli: arrestato un sorvegliato speciale

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Meis hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato ed hanno accertato che l’uomo, sottoposto dall’ 8 agosto scorso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di Volla, si era allontanato senza autorizzazione.

A.B., 22enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto.